Секретарь СБ РФ рассказал о потерях ВСУ в контрнаступлении.

Российский Совет по безопасности ведет подсчет военной техники, утраченной киевским режимом в ходе своего контрнаступления. Соответствующее заявление на заседании с главой государства сделал секретарь СБ РФ Николай Патрушев. Эксперт пояснил, что такая работа ведется в связи с поручением российского президента Владимира Путина. С начала атаки ВСУ было поражено уже 13 западных танков и 59 западных бронемашин пехоты. С четвертого июля по 21 число российские войска ликвидировали 246 танков противника, в том числе 13 западных, боевые бронированные машины и бронеавтомобили - 595 единиц. В этот перечень попали 152 единицы БМП, 443 единицы ББМ, 279 единиц орудий боевой артиллерии и минометов. Дополнительно в зоне проведения специальной военной операции ликвидировано 48 западных ракет, ракеты систем залпового огня - 42 единицы, зенитных ракетных комплексов - 2 единицы, тактических истребителей - 10 единиц, вертолетов - 4 единицы, БПЛА - 264 единицы.

Ведем подсчет той техники, которую противник утратил и получаем информацию от Министерства обороны, от пограничной службы, от департамента военной контрразведки, от Росгвардии. Сравниваем, приводим к общему знаменателю. Николай Патрушев, секретарь СБ РФ

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Фото и видео: Kremlin.ru