Ботанический сад приглашает на патриотическую прогулку по Тропическому маршруту

Посетить прогулку можно 23 января с 11:00 до 16:30.

В память о прорыве кольца блокады Ленинграда в воскресенье, 23 января, с 11:00 до 16:30 Ботанический сад приглашает посетить Патриотическую прогулку по Тропическому маршруту.

Во время прогулки посетителям расскажут о подвиге сотрудников Ботанического сада во время Великой Отечественной войны, о судьбе спасённых растений. Желающие смогут поучаствовать в семейном квесте.

Взрослый билет обойдется в 500 рублей, а детский и льготные – в 350 рублей. Ветераны военных действий и дети до 4-х лет – бесплатно.

Отмечается, что при посещении необходимо предъявить QR-код.

Фото: пресс-служба Ботанического сада