Патриарх Кирилл: "40 храмов строятся в российских тюрьмах"

На данный момент в России функционируют более 640 храмов и часовен.

В стадии строительства находятся 40 храмов в местах лишения свободы в РФ. Об этом сообщил Патриарх Кирилл на пленарном заседании XXIX Международных образовательных чтений.

На данный момент в России функционируют более 640 храмов и часовен в местах лишения свободы, также есть более 390 молитвенных комнат.

Патриарх отметил, что для осужденных действуют регулярные программы духовного просвещения.

Также патриарх Кирилл сравнил аборты и эвтаназию со смертной казнью.

Видео: Youtube/russianchurch