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Патриарх Кирилл: "40 храмов строятся в российских тюрьмах"

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На данный момент в России функционируют более 640 храмов и часовен.

В стадии строительства находятся 40 храмов в местах лишения свободы в РФ. Об этом сообщил Патриарх Кирилл на пленарном заседании XXIX Международных образовательных чтений.

На данный момент в России функционируют более 640 храмов и часовен в местах лишения свободы, также есть более 390 молитвенных комнат.  

Патриарх отметил, что для осужденных действуют регулярные программы духовного просвещения.

Также патриарх Кирилл сравнил аборты и эвтаназию со смертной казнью.

Видео: Youtube/russianchurch

Теги: патриарх кирилл, храмы
Категории: Новости России, Тема дня, Лента новостей,

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