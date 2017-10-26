Патриарх Кирилл освятил восстановленный Измайловский собор в Петербурге

на церемонии присутствовал глава Северной столицы и военные.

Патриарх Кирилл прибыл в Петербург ради обряда освящение Троицко-Измайловского собора, который с 1991 года находился на реставрации. На церемонии присутствовали представитель полпреда президента по Северо-Западу Александр Беглов, губернатор Северной столицы Георгий Полтавченко и начальник главуправления по работе с личным составом ВС России Михаил Барышев. За действиями главы РПЦ наблюдали также военные из семеновского, Преображенского и 1488-го зенитно-ракетного полков. Об этом сообщает РИА Новости.

Я вспоминаю этот собор: еще будучи мальчиком, я тут гулял, спрашивал родителей своих, почему тут нет службы. Казалось, что этот собор никогда не возродится к службе, как и другие храмы тогдашнего Ленинграда, а уж если и возродится, то трудно представить, кто в эти храмы будет ходить отметил Патриарх Московский и Всея Руси

Патриарх Кирилл подарил собору икону Ангела-хранителя, а афонский попечительный совет - старинные иконы Божьей Матери "Иверской" и великомученика Пантелеимона.

Как говорится в официальном сообщении пресс-службы Министерства обороны, данный собор играл важную роль в истории русской армии. Патриарх Кирилл обозначил выполнение указа президента России Владимира Путина о возрождении имен объектов, которые являлись наиболее значимыми в православной воинской истории прошлых лет.

Напомним, что впервые храм был освящен в 1733 году. Он являлся походным собором для лейб-гвардии Измайловского полка. Строительство каменного здания было завершено только в 1835 году. Во времена ВОВ собор сильно пострадал, кроме этого, его лишили статуса православного объекта в СССР. До 1990 года его использовали в качестве морга и складского помещения. После этого периода начались масштабные восстановительные работы, которые затянулись из-за пожара в 2006 году.

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