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Патриарх Кирилл наградил погибшего в СВО протоиерея орденом РПЦ посмертно

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Михаил Васильев получил награду посмертно в храме Христа Спасителя.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл удостоил погибшего на специальной военной операции протоиерея Михаила Васильева ордена Русской православной церкви Славы и Чести I степени посмертно. Подобное торжественное мероприятие проводится впервые в истории во время отпевания священника. Известно, что церемония проводится в столичном храме Христа Спасителя.

За жертвенное служение Церкви и Отечеству протоиерей Михаил Васильев, настоятель храма великомученицы Варвары и преподобного Илии Муромца, патриаршего подворья при штабе РВСН в поселке Власиха Московской области, удостаивается ..ю посмертно. Аксиос.

патриарх Кирилл

Напомним, что советник председателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями протоиерей Михаил Васильев стал жертвой СВО 6 ноября. Он погиб во время исполнения пастырских обязанностей. Протоиерея похоронят территории храма Великомученицы Варвары во Власихе, в котором он был настоятелем прихода. Гроб с погибшим при помощи воздушного сообщения был отправлен в Москву вечером 8 ноября. 

РПЦ попросила передать в собственность хлебный амбар Александро-Невской лавры.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

Теги: михаил васильев, патриарх кирилл, рпц, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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