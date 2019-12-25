Пассажирский самолет, летевший в Москву из Екатеринбурга, столкнулся с птицами

На борту находились 69 пассажиров и пять членов экипажа.

В небе самолет "Аэрофлота" рейсом Екатеринбург - Москва столкнулся со стаей птиц.

РИА Новости со ссылкой на Уральскую транспортную прокуратуру сообщает, что сегодня днем, 22 сентября, на 100-метровой высоте самолет авиакомпании "Аэрофлот" столкнулся со стаей птиц.

Командир экипажа принял решение следовать далее в пункт назначения в аэропорт Шереметьево. На борту самолета находилось 69 пассажиров и 5 членов экипажа.

Транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.

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Фото:pixabay​​​​​​​