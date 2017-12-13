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Пассажиры с пистолетом ограбили таксиста на улице Маршала Казакова
Сегодня, 10:22
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lesjasap
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Пассажиры с пистолетом ограбили таксиста на улице Маршала Казакова

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В Красносельском районе пассажиры с оружием ограбили таксиста.

В половину третьего ночи 19 февраля неизвестный оргабили таксиста. Двое преступников, угрожая оружием, забрали у мужчины 40 тысяч рублей и два мобильный устройства. Инцидент произошел у дома под номером 44 корпус 2 на улице Маршала Казакова. После принудительного изъятия ценных вещей у жертвы, мошенники покинули салон иномарки и скрылись во дворах.

По информации от правоохранительных органов, один из нападавших приставил в шоферу пистолет. Пострадавший водитель является выходцем из Средней Азии. Он подвозил клиентов на своей “Шевроле Ниве”. По данному происшествию возбуждено уголовное дело по статье за разбой. Полиция занимается расследованием. Подозреваемых ищут.
 

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Теги: мигранты , нападение , ограбление , разбой , средняя азия , такси , таксист , улица маршала казакова
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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