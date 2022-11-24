Пашинян заявил, что Еревану важно понять, какова зона ответственности ОДКБ в Армении

В Армении призвали страны оценить агрессию на госгранице с Азербайджаном.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Еревану принципиально важно понять, какова зона международной ответственности ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности) на территории Армении. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе завершающего выступления на саммите стран-членов ОДКБ. Пашинян заметил, что странам до сих пор не удалось найти решение относительно реакции альянса на "азербайджанскую агрессию".

Само существование такой формулировки может показаться странным, но, изучая контекст наших последних обсуждений, мы пришли к выводу, что это имеет крайне важное значение. Никол Пашинян, премьер-министр Армении

Глава местного правительства напомнил иностранным коллегам о том, что начиная с 11 мая 2021 года Азербайджан трижды (11 мая и 14 ноября 2021 годаЮ 13 сентября 2022 года) применял собственные Воруженные силы на территории Армении, а также оккупировал примерно 140 квадратных метров суверенной территории Армении.

Страны ОДКБ в целом согласовали проект решения о помощи Армении.

Фото и видео: YouTube / Asekose am