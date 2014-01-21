Страны ОДКБ в целом согласовали проект решения о помощи Армении

Страны ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности) в целом согласовали совместный проект решения об оказываемой Армении помощи. Соответствующее заявление в ходе заседания с министрами по иностранным делам, обороны и секретарей национальных советов по Безопасности сделал генеральный секретарь альянса Станислав Зась.
В целом согласован проект решения Совета коллективной безопасности о совместных мерах по оказанию помощи Республике Армения.
Станислав Зась, генсек ОДКБ
Эксперт подчеркнул коллегам, что в регионе по-прежнему сохраняется напряженность на армяно-азербайджанской государственной границе. Согласно информации, поступающей в Центр совместного реагирования, взаимные перестрелки на границе между военными Еревана и Баку происходят практически в ежедневном режиме.
Пашинян обвинил Баку в стрельбе по мирным армянам в Карабахе.
Фото и видео: Telegram / Раньше Всех. Ну почти
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