Пашинян: Армения не собирается втягивать страны ОДКБ в конфликт с Азербайджаном

Премьер-министр Армении назвал слухи о попытках втянуть страны в региональный конфликт "чистой воды манипуляцией".

Глава армянского правительства Никол Пашинян заявил, что Ереван не собирается втягивать страны ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности) в конфликт с Азербайджаном. Об этом чиновник напомнил иностранным коллегам в ходе завершающей речи на заседании стран-участниц саммита регионального альянса. Премьер-министр Армении назвал подобные заверения со стороны оппонентов настоящей манипуляцией.

Это чистой воды манипуляция, потому что Армения не может быть заинтересована в войне хотя бы потому, что достаточно настрадалась от войн, в том числе в сентябре этого года. Никол Пашинян, премьер-министр Армении

Напомним, что министерство по обороне Армении в ночь на 13 сентября 2022 года сообщило об артиллерийских обстрелах населенных пунктов страны со стороны Вооруженных сил Азербайджана. В Баку отметили, что такая реация является ответом на провокации со стороны Еревана.

Пашинян заявил, что Еревану важно понять, какова зона ответственности ОДКБ в Армении.

Фото и видео: YouTube / Asekose am