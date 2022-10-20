Пашинян не исключил вопрос о продлении сроков миссии ЕС на границе

Глава кабмина Армении сообщил о том, что сроки могут быть увеличены при такой необходимости.

Глава армянского правительства Никол Пашинян не исключил вопрос о продлении сроков миссии Евросоюза на государственной границе. Соответствующее заявление руководитель местного кабинета министров сделал на очередном заседании с коллегами. Ранее главы МИД ЕС на заседании в Люксембурге в понедельник официально утвердили направление сорока наблюдателей в страну.

Изначально запланировано, что гражданская миссия ЕС будет работать два месяца. В экспертном сообществе звучат мнения, что ее сроки нужно продлить или сделать ее постоянной. Никол Пашинян, премьер-министр Армении

Эксперт добавил, что общественные деятели, аналитики обсуждают продление сроков в том случае, если такая необходимость возникнет. Этот вопрос может быть рассмотрен более серьезно и глубоко.

Никол Пашинян прибыл в Петербург на неформальную встречу лидеров СНГ.

Фото и видео: YouTube / Government of Armenia