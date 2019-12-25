Врио главы ЛНР отметил, что сейчас идут бои "не со стопроцентной украинской армией".

Врио главы ЛНР Леонид Пасечник заявил об участии НАТО в конфликте на Украине. Об этом он рассказал в интервью "РИА Новости".

По словам Пасечника, попытки прорыва украинских войск ведутся практически каждый день и не прекращаются по всем направлениями. Он подчеркнул, что войска регулярно отбивают наступление противника. Также врио главы региона отметил, что сейчас идут бои "не со стопроцентной украинской армией".

Наши солдаты отмечают очень много иностранной речи, то есть практически в войну, на мой взгляд, вошел блок НАТО, во всяком случае иностранные солдаты присутствуют, иностранная речь присутствует, наёмники присутствуют. Леонид Пасечник, врио главы ЛНР

Ранее Пасечник исключил перемещение жителей из ЛНР.

Фото: Telegram / РИА Новости