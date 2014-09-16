Пасечник считает преждевременным восстановление мобильного интернета на территории ЛНР

Врио главы ЛНР оценил меры по безопасности в регионе.

Мобильный интернет на территории Луганской народной республики, работа которого была приостановлена после ракетных ударов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), в настоящее время власти российского региона не включают из соображений безопасности. Соответствующее заявление в эфире телеканала "Россия-24" сделал временно исполняющий обязанности губернатора ЛНР Леонид Пасечник.

Мы так и не подключили. Команд включать интернет я не давал. Исходя из принципов соблюдения безопасности, сохранения жизни жителей нашей республики, я считаю пока эту меру преждевременной. Леонид Пасечник, врио главы ЛНР

Леонид Пасечник добавил, что для жителей региона доступны местные отечественные телеканалы.

Пасечник назвал обстановку в Луганске довольно стабильной.

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live