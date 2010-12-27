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Парадная в доме Станового обрела исторический облик
Сегодня, 11:07
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IRINA_CHALKINA

Парадная в доме Станового обрела исторический облик

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Проект реализовали благодаря финансовой поддержке жителей со всех уголков России, которые пожертвовали 373 120 рублей.

Петербуржцы закончили реставрацию дверей в доме Станового со стороны Мытнинской улицы. Об этом горожане сообщили в соцсети "ВКонтакте" в группе "Центральный район за комфортную среду обитания".

Местные жители отметили, что при реставрации удалось сохранить и верхнюю фрамугу с резными шишками, и боковые створки. Утраченная в советские годы дверь выполнена в соответствии с общим стилем входной группы.

Это далеко не первая победа активных жителей Центрального района, а также прекрасного дома Станового, являющегося объектом культурного наследия. В этом году жители за средства доходов дома восстановили 3 двери из прекрасного ясеня, выкинув на помойку убогие металлические полотна

рассказывают петербуржцы

Проект реализовали благодаря финансовой поддержке жителей со всех уголков России, которые пожертвовали 373 120 рублей.

Ранее мы сообщаил о том, что петербуржцы нашли в "тайной комнате" дома Бака послание из 1918 года.

Фото:Центральный район за комфортную среду обитания/вк

 

 

Теги: дом станового, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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