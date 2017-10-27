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Петербург ждут новые ограничения движения

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На следующей неделе Петербург ожидают новые ограничения движения. Об этом сообщает "Петербургский дневник" со ссылкой на пресс-службу ГАТИ.

На следующей неделе Петербург вновь захлестнут ограничения движения. Об этом пишет "Петербургский дневник".

С понедельника закрывается Пантелеймоновский мост. Ограничения движения продлятся до 26 ноября.

А с 31 октября по 26 ноября автомобилисты не смогут проехать по четной стороне набережной реки Фонтанки от улицы Гангутской до улицы Пестеля.

Причина ограничения движения на указанных участках - работы по размещению временного ограждения. 

Теги: новости петербурга , новости спб , ограничения движения
Категории: Новости СПб

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