Петербург ждут новые ограничения движения

На следующей неделе Петербург ожидают новые ограничения движения. Об этом сообщает "Петербургский дневник" со ссылкой на пресс-службу ГАТИ.

На следующей неделе Петербург вновь захлестнут ограничения движения. Об этом пишет "Петербургский дневник".



С понедельника закрывается Пантелеймоновский мост. Ограничения движения продлятся до 26 ноября.



А с 31 октября по 26 ноября автомобилисты не смогут проехать по четной стороне набережной реки Фонтанки от улицы Гангутской до улицы Пестеля.



Причина ограничения движения на указанных участках - работы по размещению временного ограждения.