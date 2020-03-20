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Пансионат "Заря" стал обсервационным центром для петербуржцев с коронавирусом
Сегодня, 15:53
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IRINA_CHALKINA

Пансионат "Заря" стал обсервационным центром для петербуржцев с коронавирусом

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Работу пансионата будут сопровождать 50 человек.

В пятницу, 20 марта, стало известно о том, что пансионат "Заря" в поселке Репино стал обсервационным центром. Об этом сообщает 78.ru.

Планируется, что в "Зарю" будут отправлять тех петербуржцев, которые недавно вернулись из стран, где наблюдается эпидемия коронавируса. В пансионате горожане будут находиться около двух недель. Работу учреждения будут сопровождать 36 врачей и 14 сотрудников персонала. Пансионат "Заря" рассчитан на 400 человек. При этом, в случае острой необходимости учреждение сможет принять ещё 120 человек.

Известно, что медперсонал поселят в третий корпус пансионата, а четвёртый отвели под хозяйственные нужды.

Ранее мы сообщали о том, что в магазинах "Лента" появились защитные экраны на кассах.

Фото:кадр из клипа группы Little Big

Теги: новости спб, общество, пансионат заря
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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