В Петербурге появился памятник Сталину

В субботу празднуют 140 лет со дня рождения Иосифа Сталина.

Теперь и в Петербурге появился памятник Иосифу Сталину. Об этом 21 декабря сообщило городское отделение КПРФ в официальной группе "ВКонтакте".

Бюст, только что отлитый из бронзы, представили накануне на концерте музыканта Александра Харчикова. Монумент будет находится в помещении петербургского комитета КПРФ, пока ему ищут место постоянной установки. Горожане могут принести цветы к памятнику Сталина в честь праздника.

Бронзовый бюст изготовила инициативная группа коммунистов и сторонников партии из Приморского района.

Фото: КПРФ Ленинград