Палеонтологи выяснили, почему тираннозавры часто кусали друг друга за морды

Было проанализировано более 200 черепов.

Палеонтологи проанализировали 2022 черепа и челюсти тираннозавров и пришли к выводу, что они часто кусали друг друга за морды, судя по шрамам. Исследователи считают, что кусали друг друга тираннозавры в борьбе за территорию, партнера или более высокий статус. Статья опубликована в журнале Paleobiology.

Так, ученые нашли на мордах у взрослых особей похожие рубцы. Исследователи считают, что тираннозавры кусали друг друга за морды не очень сильно, не для того чтобы убить, а чтобы показать, кто более сильный и главный.

Палеонтологи отмечают, что нападения начинались после половой зрелости у тираннозавров и происходили между особями одной возрастной категории.

Шрамы от укусов на черепах присутствовали примерно у 50% половозрелых (но еще не взрослых) особей и примерно у 60% взрослых.

Ранее мы писали, что ученые нашли эффективный способ избавления от герпеса.

Фото: pixabay