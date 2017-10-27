Палата Ковровской ЦРБ под Владимиром напоминает сортир

В появившемся видео на YouTube от пациента видны полчища усатых насекомых, которые в огромных количествах ползают возле лежачего больного.

На популярном видеохостинге YouTube видеоблогер опубликовал видео от подписчика, который является пациентом Ковровской ЦРБ во Владимирской области.

На опубликованных кадрах видно, что по облупленным стенам и старой кафельной плитке ползает неимоверное количество тараканов. Тараканы повсюду: и на стенах, двери и возле раковины. У смотрящих сначала возникло ощущение, что очевидец снял туалетную комнату в больнице. Но к великому ужасу оказалось, что вся эта "живописная группа" снята в палате травматологического отделения. Видны на кадрах и костыли, и загипсованная нога автора видеоролика.

Поначалу, кажется, что съёмка происходит в каком-то сортире. Но нет, всё в порядке, это просто палата в больнице за пределами областного центра.

Я был удивлен, что это не туалет. Оказывается это палата.

Пациенты этой больницы сообщили, тараканы попадалась иногда и в еде. Для больных нет даже элементарных обезболивающих препаратов. И если им необходимо было сделать какой-либо укол, то делали только то, что приносили родственники. Единственная санитарка на субботу и воскресенье уходила на положенные выходные, и за лежачими больными некому было вынести судно. Конкретно в этой палате было на тот момент трое таких больных.

Видео: YouTube/Сергей Иванов