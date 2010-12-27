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Пьяного семиклассника без сознания подобрали на улице во Всеволожске
Сегодня, 13:44
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lesjasap
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Пьяного семиклассника без сознания подобрали на улице во Всеволожске

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Во Всеволожске 14-летний школьник допился до потери сознания.

Во Всеволожске правоохранительные органы подобрали пьяного семиклассника без создания. Мальчика отвезли в больницу.  Затем оперативники наведались к матери пострадавшего.
 
Сообщается, что лежавшего на земле школьника сначала увидела местная жительница. Она вызвала машину “скорой помощи” и полицию. Жертва алкогольного опьянения находилась в подъезде дома номер 9 на улице Сотникова. Врачи определили, что ребенок отравился спиртосодержащими веществами.
 
Известно, что недавно мальчику исполнилось 14 лет. Он воспитывается в семье с матерью-одиночкой. В отношении женщины составлен административный протокол. Сама родительница рассказал, что пыталась дозвониться сыну, но он не брал трубку.
Теги: алкогольное отравление , всеволожск , всеволожский район , ленобласть
Категории: Новости СПб Происшествия

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    Сегодня 15:30

    "...подобрали пьяного семиклассника без создания" и "Сама родительница рассказал..." - это тоже плохо!

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