Пьяного семиклассника без сознания подобрали на улице во Всеволожске

Во Всеволожске 14-летний школьник допился до потери сознания.

Во Всеволожске правоохранительные органы подобрали пьяного семиклассника без создания. Мальчика отвезли в больницу. Затем оперативники наведались к матери пострадавшего.

Сообщается, что лежавшего на земле школьника сначала увидела местная жительница. Она вызвала машину “скорой помощи” и полицию. Жертва алкогольного опьянения находилась в подъезде дома номер 9 на улице Сотникова. Врачи определили, что ребенок отравился спиртосодержащими веществами.

Известно, что недавно мальчику исполнилось 14 лет. Он воспитывается в семье с матерью-одиночкой. В отношении женщины составлен административный протокол. Сама родительница рассказал, что пыталась дозвониться сыну, но он не брал трубку.