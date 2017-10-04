"Пьяная экскурсия" в Кронштадт обернулась уголовным делом

В Петербурге возбудили уголовное дело после экскурсии в Кронштадт на яхте "Педро Бора", за рулем которой находился пьяный водитель.

Как сообщает "Фонтанка", в Петербурге возбуждено уголовное дело после экскурсии в Кронштадт на яхте "Педро Бора", которой управлял пьяный водитель.



По данным пресс-службы Северо-Западного следственного управления на транспорте, на борту яхты находилось 12 пассажиров, которые распивали спиртные напитки. К "вечеринке" присоединился и капитан.



По версии правоохранительных органов, яхтсмен не только управлял судном в нетрезвом виде, но и "давал порулить" пьяным пассажирам. Спасательных жилетов на всех также не хватало, среди пассажиров были несовершеннолетние.



По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.