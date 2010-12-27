На Обуховской Обороны пьяный шофер влетел в стену дома

Затем петербуржец вышел из авто и ушел домой.

В ночь на 12 февраля в Невском районе Петербурга нетрезвый водитель врезался на полной скорости в стену жилого здания. Звук удара и шум на улице разбудил уже спавших жильцов. Об происшествии рассказали сами очевидцы. Они отметили, что автомобилист въехал в 92 дом по проспекту Обуховской Обороны.

Свидетели событий, что после тарана здания, из салона иномарки выбрался шофер с явными признаками алкогольного опьянения. Затем мужчина спокойно оставил транспортное средство, поставил его на сигнализацию и ушел.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб