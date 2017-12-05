Видео: на Шафировском проспекте ночью пьяный водила врезался в отбойник

В Красногвардейском районе нетрезвый петербуржец за рулем не вписался в отбойник и слетел с дороги.

В ночь на 5 декабря в Красногвардейском районе Петербурга произошла авария. Водитель легкового автомобиля не справился с управлением в на полной скорости влетел в отбойник. Инцидент произошел на развязке между проспектами Шафировский и Индустриальный.

После ДТП машина съехала с дороги, мужчина за рулем повис вниз головой. Как сообщают очевидцы, автомобилист находился в состоянии алкогольного опьянения. Ему потребовалась госпитализация. Медики выявили у пострадавшего закрытую черепно-мозговую травму и ушиб бедра.

В настоящее время по данному факту проводится расследование.