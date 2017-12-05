Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
Сегодня, 8:37
0
lesjasap
477
Код вставки плеера

Видео: на Шафировском проспекте ночью пьяный водила врезался в отбойник

0
 
 

В Красногвардейском районе нетрезвый петербуржец за рулем не вписался в отбойник и слетел с дороги.

В ночь на 5 декабря в Красногвардейском районе Петербурга произошла авария. Водитель легкового автомобиля не справился с управлением в на полной скорости влетел в отбойник. Инцидент произошел на развязке между проспектами Шафировский и Индустриальный. 
 
После ДТП машина съехала с дороги, мужчина за рулем повис вниз головой. Как сообщают очевидцы, автомобилист находился в состоянии алкогольного опьянения. Ему потребовалась госпитализация. Медики выявили у пострадавшего закрытую черепно-мозговую травму и ушиб бедра. 
 
В настоящее время по данному факту проводится расследование.
 
Теги: авария , дтп , индустриальный проспект , красногвардейский район , шафировский проспект
Категории: ДТП Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5