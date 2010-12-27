Пьяный мужик громил иномарки в Уманском переулке посреди бела дня

Вневедомственная охрана Росгвардии поймала с поличным 43-летнего выпивоху.

В Петербурге задержан мужчина, который днем громил припаркованные автомобили. Об этом сообщает пресс-служба вневедомственной охраны Росгвардии по Спб.

Известно, что ЧП произошло днем 29 марта в Уманском переулке. Здесь 43-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения бил руками и ногами по соседским иномаркам. До приезда патруля Росгвардии от его действий пострадали "Шевроле Ланос" и "Шкода Фабиа". К счастью, в это время мимо проезжал "бобик" вневедомственной охраны: бойцы оперативно задержали правонарушителя.

ЧП случилось у дома № 77 по Уманскому переулку. Правоохранители ждут, когда на связь с ними выйдут хозяева транспортных средств. Самого пьяного дебошира в ближайшее время ждут следствие и суд.

Фото: Piter.TV