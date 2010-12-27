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Пьяный мужик громил иномарки в Уманском переулке посреди бела дня
Сегодня, 15:06
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Butenko
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Пьяный мужик громил иномарки в Уманском переулке посреди бела дня

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Вневедомственная охрана Росгвардии поймала с поличным 43-летнего выпивоху.

В Петербурге задержан мужчина, который днем громил припаркованные автомобили. Об этом сообщает пресс-служба вневедомственной охраны Росгвардии по Спб. 

Известно, что ЧП произошло днем 29 марта в Уманском переулке. Здесь 43-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения бил руками и ногами по соседским иномаркам. До приезда патруля Росгвардии от его действий пострадали "Шевроле Ланос" и "Шкода Фабиа". К счастью, в это время мимо проезжал "бобик" вневедомственной охраны: бойцы оперативно задержали правонарушителя.

ЧП случилось у дома № 77 по Уманскому переулку. Правоохранители ждут, когда на связь с ними выйдут хозяева транспортных средств. Самого пьяного дебошира в ближайшее время ждут следствие и суд.

Фото: Piter.TV

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Теги: происшествия спб , уманский переулок , что случилось в петербурге
Категории: Происшествия

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