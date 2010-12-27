Глава правительства Мадрида решила уйти в отставку после публикации видео с кражей кремов

В сеть попало видео, на котором Кристину Сифуэнтес обыскивает охранник магазина и находит у нее в сумке крем.

Председатель правительства автономного сообщества "Мадрид" Кристина Сифуэнтес объявила о решении подать в отставку. Ранее газета Okdiario обвинила политика в краже двух тюбиков крема стоимостью 40 евро. Видео задержания Сифуэнтес попало в сеть. Об этом сообщает ТАСС.

Я поговорила в эти дни со своей командой и сначала решила объявить об этом 2 мая, после административных мероприятий, но я сделаю это раньше: объявляю о моей отставке с должности председателя сообщества Мадрида. Кристина Сифуэнтес

Председатель правительства Испании Мариано Рахой поддержал Сифуэнтес в этом решении. Он заявил, что политик "сделала то, что должна была в этой ситуации".

Накануне электронная газета Okdiario обвинила Сифуэнтес в попытке украсть из супермаркета два тюбика крема ценой по 40 евро каждый. Издание опубликовало запись, на которой видно, как охранник магазина задержал политика и забрал из ее сумки ворованную продукцию. Сообщается, что она была задержана на 45 минут. После чего национальная полиция получила указание от руководства отпустить женщну.

Ранее мы писали, что бандиты в масках ворвались в один из салонов сотовой связи в Пушкине, разбили витрину и своровали шесть дорогих телефонов.

Фото: Instagram / cristinacifuentes

Видео: YouTube / raclo smith