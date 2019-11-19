ПФР: более 1,1 млн предпенсионеров получат право на льготы

С 55 лет для женщин и с 60 лет для мужчин россияне получают дополнительные льготы.

В Пенсионном фонде подтвердили права на льготы для 1,1 млн российских предпенсионеров. Меры соцподдержки и льготы вступают в силу за пять лет до выхода на пенсию, сообщает пресс-служба ПФР.

С 55 лет для женщин и с 60 лет для мужчин россияне получают дополнительные льготы, среди которых 2 дня выходных в год для прохождения диспенсеризации. Также предоставление гарантии занятости наравне с беременными женщинами. Кроме того, в случае, если утроиться на работу не удастся, льготникам предоставляется повышенное пособие по безработице – 11280 рублей.

Данные сведения были направлены работодателям, органам власти и ведомствам, отвечающим за льготы. Напомним, ранее сообщалось, что экономисты подсчитали размер будущих пенсий россиян.