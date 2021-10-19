Оверчук заявил о позитивной динамике в отношениях РФ и США

Вице-премьер РФ призвал наращивать экономические связи с Вашингтоном.

Российский вице-премьер Алексей Оверчук заявил о позитивной динамике в отношениях Москвы и Вашингтона. Такой позицией специалист поделился в эфире YouTube-канала "Соловьев Live". Чиновник призвал коллег наращивать темпы сотрудничества. Это может произойти, в том числе, из-за развития экономических связей.

Тот факт, что мы встречались и разговаривал, говорит о том, что позитивная динамика есть. Сейчас очень многое будет зависеть и от них, и от нас, чтобы эту динамику наращивать, развивать связи в области экономической повестки. Алексей Оверчук, вице-премьер РФ

Напомним, что на прошлой неделе российский эксперт был в США. Там у Оверчука состоялись деловые встречи с заместителем государственного секретаря Уэнди шерман, советником президента Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джейком Салливаном, а также бизнес-индустрией. Вице-премьер РФ возглавил российскую делегацию на осенней сессии МВФ и Всемирного банка.

Оверчук обсудил с американской стороной газовый кризис в Европе.

Фото и видео: YouTube / Соловьев Live

