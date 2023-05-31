Оверчук заявил, что о перспективах сближения Молдавии с ЕАЭС говорить не приходится

Вице-премьер РФ рассказал о деятельности Кишинева по уклонению от участия в мероприятиях ЕАЭС.

Заместитель российского председателя правительства Алексей Оверчук заявил о том, что о перспективах сближения Молдавии с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) при действующем руководстве республики говорить не приходится. Соответствующее мнение в рамках выступления на правительственном часе в Государственной думе на пленарном заседании сделал вице-премер РФ.

Как они дальше будут, вступать в ЕАЭС или не вступать, вы слышите, какие они заявления сегодня делают, поэтому, конечно же, с тем руководством, которое сегодня там есть, я не думаю, что мы можем говорить оптимистично. Алексей Очерчук, вице-премьер РФ

Вице-премьер обратил внимание законодателей на то, что в настоящее время кишинев уклоняется от участия в мероприятиях ЕАЭС на всех уровнях. По мнению властей Молдавии, наблюдательный статус государства в АЭС проводилось "с какими-то нарушениями", поэтому сейчас они воздерживаются от участия. Дополнительно Алексей Оверчук указал на цифры, которые показывают, что Молдавия проигрывает, отдаляясь от России. По мнению чиновника, в итоге народ республики сможет все расставить на свои места.

Оверчук рассказал о сложностях в отношениях ЕАЭС и Монголии.

Фото и видео: Дума ТВ