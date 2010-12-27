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Отважный американец отбил у медведицы свою собаку
Вчера, 8:49
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MShaffter

Отважный американец отбил у медведицы свою собаку

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Появились подробности инцидента.

Бесстрашный американец вступил в бой с диким медведем, чтобы спасти свою собаку.

Сообщается, что инцидент произошел в пригороде Лос-Анджелеса. Во двор частного дома забрел маленький медвежонок. Хозяйская собака начала лаять на незваного гостя. На шум прибежала медведица и накинулась на собаку. Из дома выбежал хозяин и напал на медведицу, чтобы спасти собаку. 

Разъяренная медведица укусила мужчину за колено и оставила царапины и порезы на ногах. На место ЧП приехали представители департамента дикой природы. Они поймали медведицу и детеныша. В скором времени животные будут отпущены на волю. Жизни мужчины и собаки вне опасности.

На днях Piter.TV писал, что в Якутии в схватке с диким животным, мужчина откусил медведю язык и спасся.

Теги: в мире, напал медведь, происшествия в мире
Категории: Лента новостей, Происшествия, Мировые новости,

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