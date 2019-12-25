Отток мигрантов обвалил цены на аренду жилья в Петербурге

Арендодателям пришлось идти на уступки и снизить цены на 10-15%.

Вице-президент Ассоциации риэлторов Санкт-Петербурга и Ленобласти Валерий Виноградов в беседе с "Невскими Новостями" рассказал, как отток мигрантов сказался на ценах на аренду жилья в городе.

Специалист отметил, что Петербург находится едва ли не на первом месте по суточной заболеваемости КОВИД. В связи с этим многие приняли решение не приезжать в Северную столицу. Эти факторы оказали негативное влияние как на рынок жилой недвижимости, так и на отельный бизнес.

Поскольку ажиотажа вокруг временного жилья сегодня не наблюдается, арендодателям пришлось идти на уступки и снизить цены на 10-15%. Эксперт уверен, что такая ситуация будет и в первом квартале 2021 года. В условиях маленького спроса и высокой конкуренции на уступки приходится идти и отелям.

Ранее мы писали, что петербуржцы в 2020 году взяли на 16,6% больше ипотек.

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