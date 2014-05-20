Пенсионер ехал из Новгорода в Петербург к своей первой любви, но попал в больницу

По его информации, его первая любовь живет в Сестрорецке.

Пенсионер из Великого Новгорода отправился в Петербург на поиски своей первой любви. Но из-за тяжелой болезни он не достиг пункта назначения, а попал в больницу. Об этом 78.ru сообщил источник в правоохранительных органах.

Житель Новгорода, которому 82 года, отправился в Петербург. А точнее он собирался доехать до Сестрорецка, где по его информации, живет его первая любовь. На Московском вокзале пенсионеру стало плохо, после осмотра медики сказала, что отправят его обратно домой.

Ночью мужчина сбежал, но на следующий день его нашли и доставили в Мариинскую больницу.

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Фото: pixabay