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Отменен вылет из Петербурга в Бишкек 17 июля
Сегодня, 8:34
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nastya960

Отменен вылет из Петербурга в Бишкек 17 июля

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Самолет должен был отправиться в столицу Киргизии в 10:20.

В Петербурге 17 июля пройдет практически без отмен рейсов из Пулково. По данным онлайн-табло, из Пулково не вылетит лишь один рейс – в Бишкек. 

Самолет должен был отправиться в столицу Киргизии в 10:20. Причина, по которой был отменен рейс, не сообщается. Но пока что это единственный отмененный на сегодня рейс.

Из-за ситуации с коронавирусом международное авиасообщение в России до сих пор ограничено. Из-за границы до сих пор прилетают лишь вывозные рейсы с гражданами РФ.

В Пулково в четверг отменили 6 рейсов.

Фото: Piter.TV

Теги: бишкек, пулково, рейсы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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