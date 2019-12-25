Отменен вылет из Петербурга в Бишкек 17 июля

Самолет должен был отправиться в столицу Киргизии в 10:20.

В Петербурге 17 июля пройдет практически без отмен рейсов из Пулково. По данным онлайн-табло, из Пулково не вылетит лишь один рейс – в Бишкек.

Самолет должен был отправиться в столицу Киргизии в 10:20. Причина, по которой был отменен рейс, не сообщается. Но пока что это единственный отмененный на сегодня рейс.

Из-за ситуации с коронавирусом международное авиасообщение в России до сих пор ограничено. Из-за границы до сих пор прилетают лишь вывозные рейсы с гражданами РФ.

В Пулково в четверг отменили 6 рейсов.

Фото: Piter.TV