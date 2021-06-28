Отличницей "Тотального диктанта" стала 91-летняя Сима Грошева из Петербурга

В этом году текст "Тотального диктанта" в городе на Неве читали Николай Цискаридзе, Светлана Сурганова, Николай Буров и другие публичные личности.

В этом году в "Тотальном диктанте" приняли участие 5 414 жителей Петербурга. Отличниками стали 343 человека. Среди них оказалась 91-летняя Сима Грошева. Об этом сообщил вице-губернатор Северной столицы Пиотровский.

Сегодня, 24 апреля, на площадке "Россия - моя история" состоялась церемония награждения знатоков русского языка. шесть процентов участников получили "отлично".

В этом году текст "Тотального диктанта" в городе на Неве читали Николай Цискаридзе, Светлана Сурганова, Николай Буров, Дмитрий Хрусталев, Федор Федотов, Сергей Курышев, Евгений Сидихин, Анастасия Мельникова.

Ранее на Piter.tv: жюри третьего сезона премии "Русский детектив" возглавила писательница Татьяна Степанова.

Фото: ВКонтакте / Тотальный диктант в Санкт-Петербурге