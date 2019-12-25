Открыт новый вид динозавров с необычным хвостом

Возраст найденных останков составляет 71,7 – 74,9 млн лет.

Ученые из Чилийского университета открыли новый вид динозавра с необычным хвостом. Статья о находке была опубликована в журнале Nature.

В Южном полушарии это первый обнаруженный анкилозавр. Возраст останков составляет 71,7 – 74,9 млн лет. Скелет динозавра хорошо сохранился – почти на 80%. Причем нижняя часть туловища была фактически нетронутой. Новому виду дали название Stegouros elengassen.

Его хвост был похож на меч, плоский такой. Он был немного похож на ацтекскую дубину макуауитль", - говорится в статье.

Кроме того, у динозавра была большая голова с узким изогнутым клювом, а также стройные конечности и округлые когти, которые больше похожи на копыта.

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