  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Открыт новый вид динозавров с необычным хвостом
Сегодня, 12:49
161
shuwioll Добавить в Яндекс.Новости

Открыт новый вид динозавров с необычным хвостом

0 0

Возраст найденных останков составляет 71,7 – 74,9 млн лет.

Ученые из Чилийского университета открыли новый вид динозавра с необычным хвостом. Статья о находке была опубликована в журнале Nature.

В Южном полушарии это первый обнаруженный анкилозавр. Возраст останков составляет 71,7 – 74,9 млн лет. Скелет динозавра хорошо сохранился – почти на 80%. Причем нижняя часть туловища была фактически нетронутой. Новому виду дали название Stegouros elengassen.

Его хвост был похож на меч, плоский такой. Он был немного похож на ацтекскую дубину макуауитль", - говорится в статье.

Кроме того, у динозавра была большая голова с узким изогнутым клювом, а также стройные конечности и округлые когти, которые больше похожи на копыта.

Ранее мы писали, что названы неожиданные симптомы тромбоза, при которых нужно вызывать скорую. 

Фото: pixabay 

 

Теги: новый вид динозавров
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Фабрика Знаний, Наука и технологии,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии