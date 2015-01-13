Отельеры Крыма продлят проживание отдыхающих ещё на день

Информация о порядке компенсации появится 10 октября.

В министерстве туризма Крыма сообщили, что отельеры полуострова продлят проживание отдыхающих еще на сутки. Об этом их попросил глава республики Сергей Аксёнов.

Все затраты, связанные с проживанием туристов, возьмет на себя правительство региона. О порядке компенсации информация появится 10 октября.

Туристы смогут находится в своих гостиницах еще сутки из-за ЧП на Крымском мосту, которое произошло сегодня, 8 октября. Напомним, что продажа билетов на поезда в Крым приостановлена из-за ЧП. Керченская паромная переправа начала работу.

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