Девятилетнюю девочку расстреляли из ружья.

Отец убитой через дверь российской школьницы вспомнил последние секунды ее жизни. Ролик опубликован в Telegram-канале LifeShot. В кадре присутствует житель Читы, который показывает дыру, оставшуюся после стрельбы из ружья. Известно, что выстрел убил девятилетнюю девочку.

Мужчина рассказал, что подозреваемый в гибели его дочери неоднократно был дома у семьи. Он знал расположение комнат и мебели. Отец предположил, что нападавший целился в ту сторону, где читинец обычно сидел на диване. Он заявил, что вооруженный преступник подошел к квартире "потихонечку". Мужчина постучался в дверь так, как обычно стучатся дети.

Доча думала подружка, побежала навстречу...Здесь у тумбочки ее настигла смерть...Все лицо, вся грудь. Раны, не сопоставимые с жизнью. Я, когда выбежал из комнаты, застал лужу крови. Она кричит: "Папа, меня убили!" отец погибшей

После того, как девочку ранили, она забежала в комнату и упала на пол. Отец нашел истекающую кровью дочку. Он держал ее на руках в течение десяти минут, пока ехала бригада медиков. Врачи сказали ему, что раны ребенка несопоставимы с жизнью.

Суд арестовал обвиняемого в убийстве ребенка в Чите.



