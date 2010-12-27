Отец Виктора Цоя хочет, чтобы Кирилла Серебренникова осудили

Роберт Цой заявил, что режиссер, арестованный по делу о мошенничестве в особо крупном размере, получил наказание, если он виноват.

Отец рок-музыканта Виктора Цоя Роберт желает, чтобы арестованному режиссеру Кириллу Серебренникову "воздалось по заслугам". Об этом сообщил телеканал Национальная служба новостей.

По словам Роберта Цоя, Серебренников, который снимает фильм про юность лидера группы "Кино", не обращался к семье музыканта. Он отметил, что даже не знал о самом режиссере.

"Я его не видел, не слышал, вообще не знаю. Только недавно узнал вообще, что есть такой Серебренников", — заявил отец Виктора Цоя.

Роберт Цой отметил, что считает странным такой подход к съемкам картины о музыканте. Отец вокалиста "Кино" добавил, что хочет, чтобы Серебренникова "засудили, если он виноват".

Кирилл Серебренников был задержан 22 августа в Санкт-Петербурге, где проходили съемки фильма "Лето" о Викторе Цое. Он обвиняется в мошенничестве в размере не менее 68 млн рублей. В настоящее время он находится под домашним арестом до 19 октября 2017 года.

Фото: newsinfo24.ru