В Ленобласти от снега и наледи очистили более 5 тысяч км дорог

За прошедшие выходные в Ленобласти очистили около пяти тысяч километров трасс. Об этом сообщила пресс-служба комитета по дорожному хозяйству региона.
Дорожные службы весь уикенд убирали дороги 47 региона не только от наледи и снега, но и от воды, которая скапливалась на проезжей части. Самые сильные осадки прошли на востоке региона.
За два дня были использованы 89 тонн чистой соли и 2 тыс. кубометров песко-соляной смеси.
В ближайшие три дня в Ленобласти ожидается гололед и туман.
Фото: Piter.TV
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