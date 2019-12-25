От коронавируса на Земле умерли более 400 тысяч человек

По всему миру зарегистрировано 131 296 случаев заболевания.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила гибель более 400 тысяч человек от новой коронавирусной инфекции. Об этом пишут РИА Новости.

По данным на 8 июня, по всему миру зарегистрировано 131 296 случаев заболевания. Официальное число подтвержденных летальных исходов составляет 400 857 с начала пандемии.

По информации Университета Джона Хопкинса (США), за все время на планете COVID-19 заразились более 7 млн человек. У ВОЗ немного другие данные: около 6,93 млн случаев заражения.

Ранее было раскрыто число больных коронавирусом в районах Петербурга.

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