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Освобожден населенный пункт Лысовка в ДНР
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Освобожден населенный пункт Лысовка в ДНР

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Задачу на СВО выполнили бойцы "Центра".

Российские военнослужащие освободили из-под контроля Вооруженных сил Украины  населенный пункт Лысовка расположенный на территории Донецкой народной республики. Соответствующее заявление  через социальные сети сделали сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. В профильном ведомстве указали, что боевая задача успешно была выполнена силами "Центральной" группировки сил благодаря решительным действиям, предпринятым военнослужащими в зоне проведения специальной военной операции.

Освобожден населенный пункт Лысовка (ДНР)

пресс-служба Минобороны РФ

Дополнительно представители "Центра" нанесли поражение вооруженнымформированиям трех механизированных, двух штурмовых бригад армии киевского режима, бригады морской пехоты и бригады национальной гвардии в районах населенных пунктов Муравка, Димитров, Миролюбовка, Зверево, Новосергеевка и Алексеевка, находящихся в ДНР.

Этого удалось достичь благодаря действиям подразделений группировки войск "Центр", отметили в Минобороны. 

\В Минобороны рассказали об освобождении Гончаровки в Курской области.

Фото: Минобороны России

Теги: всу, днр, лысовка, минобороны, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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