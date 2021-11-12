Освобожден населенный пункт Лысовка в ДНР

Задачу на СВО выполнили бойцы "Центра".

Российские военнослужащие освободили из-под контроля Вооруженных сил Украины населенный пункт Лысовка расположенный на территории Донецкой народной республики. Соответствующее заявление через социальные сети сделали сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. В профильном ведомстве указали, что боевая задача успешно была выполнена силами "Центральной" группировки сил благодаря решительным действиям, предпринятым военнослужащими в зоне проведения специальной военной операции.

Освобожден населенный пункт Лысовка (ДНР) пресс-служба Минобороны РФ

Дополнительно представители "Центра" нанесли поражение вооруженнымформированиям трех механизированных, двух штурмовых бригад армии киевского режима, бригады морской пехоты и бригады национальной гвардии в районах населенных пунктов Муравка, Димитров, Миролюбовка, Зверево, Новосергеевка и Алексеевка, находящихся в ДНР.

Этого удалось достичь благодаря действиям подразделений группировки войск "Центр", отметили в Минобороны.

\В Минобороны рассказали об освобождении Гончаровки в Курской области.

Фото: Минобороны России