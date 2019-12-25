Осужденный за госизмену житель Забайкалья передавал данные спецслужбам Китая

Восемь лет россиянин проведет в ИК строгого режима.

Осужденный за государственную измену житель Забайкалья передавал данные спецслужбам Китая. Об этом журналистам ТАСС сообщили в краевом суде. Фигуранта уголовного дела приговорили в восьми годами лишения свободы в колонии строгого режима. Следствие доказало, что обвиняемый передавал сведения, имеющие статус гостайны, иностранным представителям.

Гражданин России Владимир Васильев осужден Забайкальским краевым судом по статье 275 УК РФ за сбор и передачу иностранным спецслужбам сведений, составляющих государственную тайну Виктория Михайлюк, пресс-секретарь Забайкальского краевого суда

В настоящее время вынесенный приговор вступил в законную силу. Напомним, что 52-летний местный житель был задержан в августе 2019 года. Его этапировали в Москву для проведения следственных мероприятий. Мужчина признал вину. Рассмотрение дела велось в закрытом режиме коллегией из трех судей. На изучение материалов дела у них ушло четыре заседания. Обвинительный приговор оглашен 3 февраля.

После отбывания срока наказания, фигуранту дела будет ограничена свобода еще на год.

В Калининграде супруги получили 12,5 и 13 лет колонии за госизмену.

Фото: Pixabay.com

