Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

В Калининграде супруги получили 12,5 и 13 лет колонии за госизмену. Следствие обвиняло их в многолетней работе на спецслужбы Латвии.

Суд признал виновной Антонину Зимину - она получила 12 с половиной лет колонии общего режима. Её муж Константин Антонец также признан виновным в государственной измене. Его приговорили к 13 годам заключения.

Судебное следствие установило, что латвийские спецслужбы завербовали Зимину в 2012 году — во время её поездок за границу. Отмечается, что после этого она собирала и передавала им информацию, которая содержит государственную тайну. Супруга она привлекла к работе на иностранные спецслужбы. Он работал юристом Министерства экономики Калининградской области.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

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