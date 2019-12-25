В Калининграде супруги получили 12,5 и 13 лет колонии за госизмену. Следствие обвиняло их в многолетней работе на спецслужбы Латвии.
Суд признал виновной Антонину Зимину - она получила 12 с половиной лет колонии общего режима. Её муж Константин Антонец также признан виновным в государственной измене. Его приговорили к 13 годам заключения.
Судебное следствие установило, что латвийские спецслужбы завербовали Зимину в 2012 году — во время её поездок за границу. Отмечается, что после этого она собирала и передавала им информацию, которая содержит государственную тайну. Супруга она привлекла к работе на иностранные спецслужбы. Он работал юристом Министерства экономики Калининградской области.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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Фото: pixabay.com
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