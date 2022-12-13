Остин утверждает, что США поставляют Украине вооружения для победы в конфликте

В Пентагоне оценили военную помощь Киеву со стороны США.

Американская администрация поставляет Вооруженным силам Украины такие боеприпасы и оружие, благодаря которым страна сможет одержать победу в региональном конфликте. Такое мнение высказал во вторник 16 мая местный министр обороны США Ллойд Остин, выступая перед законодателями в комитете по ассигнованиям в Сенате Конгресса США. В Пентагоне пояснили, что рассчитывают, что киевский режим в дальнейшем начнет изменять ситуацию на поле боя.

И это то, о чем мы с министром обороны Украины говорим почти еженедельно. И, конечно, мы встречаемся каждый месяц вместе с министрами обороны примерно из 50 стран и обсуждаем их потребности в этом. Ллойд Остин, шеф Пентагона

Участвовавший в мероприятии руководитель внешнеполитического ведомства Энтони Блинкен согласился с шефом Пентагона. Дипломат заметил, что власти США начали поставлять Украине вооружения "задолго до начала" российской специальной военной операции РФ "по-тихому, чтобы не дать России повода".

Пентагон: США окажут вскоре Тайваню существенную дополнительную военную помощь.

Фото и видео: YouTube / NowThis News