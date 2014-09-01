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Остин: НАТО не стремится к противостоянию с Россией

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Он подчеркнул, что альянс не представляет для Москвы никакой угрозы.

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что НАТО не стремится к противостоянию с Россией. Об этом он рассказал на пресс-конференции в Риге, где провел встречу с министром обороны Латвии Артисом Пабриксом.

Остин отметил, что альянс не представляет для Москвы никакой угрозы. По его словам, позиция НАТО отражает приверженность статье 5 Вашингтонского договора, согласно которой "нападение на одного союзника НАТО означает атаку на всех".

Ранее Столтенберг заявил, что НАТО хочет предотвратить превращение конфликта на Украине в "большую войну"

Видео: YouTube / Reuters

Теги: ллойд остин, нато, пентагон, россия
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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