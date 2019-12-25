Турецкий авиаперевозчик начнёт совершать полёты в Петербург с 2 августа

В Москву первый рейс должен состояться 1 августа.

Компания Turkish Airlines планирует возобновить авиасообщение с Россией 1 августа. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании.

С 1 августа Turkish Airlines намерена совершать по 14 рейсов в неделю в Москву, со 2 августа — по 5 рейсов в неделю в Петербург, с 3 августа – по 3 и 4 рейса в неделю в Казань и Ростов-на-Дону, а с 5 августа – по 3 рейса в неделю в Сочи и Краснодар.

То есть компания будет совершать 32 рейса в шесть городов РФ.

В нашей стране Росавиация продлила запрет на международные полёты до 1 августа.

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