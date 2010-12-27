Основные изменения региональной стратегии национальной политики Ленобласти представлены на Конгрессе народов России

К концу 2019 года после всестороннего обсуждения обновленная стратегия будет рассмотрена на заседании правительства Ленинградской области.

Основные изменения региональной стратегии национальной политики Ленинградской области представлены на Конгрессе народов России.

"Проект региональной стратегии учитывает последние изменения, внесенные в федеральную стратегию до 2025 года и адаптирован под геополитические и этноконфессиональные особенности региона, – рассказала в своем докладе на Конгрессе народов России председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области Лира Бурак. – Это многонациональность и многоконфессиональность Ленинградской области, где представлена 141 национальность, проживание коренных малочисленных народов с древней историей, значительные миграционные потоки, характерные для транзитного региона".

К концу 2019 года после всестороннего обсуждения обновленная стратегия будет рассмотрена на заседании правительства Ленинградской области.

Источник: пресс-служба ЛО