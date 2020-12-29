Основателя некрореализма Евгения Юфита вспоминают в Петербурге

В честь юбилея художника на киностудии "Ленфильм" запланирован ряд мероприятий.

Сегодня, 17 января, в Петербурге вспоминают персону кинорежиссера и художника Евгения Юфита (1961-2016), которому могло бы исполниться 60 лет. Юфит – важная фигура в истории параллельного кино, основатель некрореализма — самобытного художественного направления в российском искусстве.

В честь юбилея художника-экспериментатора на киностудии "Ленфильм" запланирован ряд мероприятий. Сегодня, 17 января, в киноцентре "Ленфильм" состоится специальный показ фильма Юфита "Убитые молнией" (2002), который представят публике философ Виктор Мазин и ведущий научный сотрудник Государственного Русского музея Олеся Туркина. В фойе киностудии "Ленфильм" откроется выставка его фоторабот, любезно предоставленных Marina Gisich Gallery.

Выставка откроется в 17.00, показ картины начнётся в 18.00. Выставка будет открыта до 31 января. В день ее закрытия в киноцентре "Ленфильм" покажут еще один фильм Евгения Юфита – "Серебряные головы" 1998 года. Фильм представит кинокритик Михаил Трофименков.

Накануне на "Ленфильме" построили священный город Агарис для съемок сериала – в его основу лег литературный цикл Веры Камши "Отблески Этерны".

Фото: предоставлено пресс-службой киностудии "Ленфильм"