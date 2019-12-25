Петербуржцев приглашают на выставку "Некрореализм с человеческим лицом"

Вход на неё свободный.

В галерее Марины Гисич на набережной реки Фонтанки, д. 121 открылась выставка "Некрореализм с человеческим лицом".

Напомним, что некрореализм — это художественное направление, которое возникло в начале 1980-х годов в Ленинграде. Его особенность в том, что оно показывает условия существования человека, который уже стоит на пороге смерти.

"Отцом" некрореализма считается Евгений Юфит. Он также является основателем "параллельного кино" в России.

Выставка работ Юфита продлится до 24 апреля.

Ранее мы сообщили, что в Петербурге открылась выставка работ Бориса Кустодиева.

Фото: ВКонтакте