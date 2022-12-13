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Организаторов покушения против мэра Ялты вербовали через расписки

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Игорь Зорин рассказал о вербовке в ряды агентов украинских спецслужб.

Организаторов покушения против мэра  города Ялта в Крыму украинские спецслужбы вербовали через расписки. Соответствующее заявление российским силовикам во время допроса сделал один из задержанных мужчин, который подозревается в осуществлении террористической деятельности в регионе по заказу иностранных ведомств. Фигурант уголовного дела отметил, что также написал расписку для спецслужб киевского режима. Игорь Зорин пояснил, что должен был написать свою краткую автобиографию, а уведомить в письменном виде о согласии работать на спецслужбы Украины, подписаться, после чего  - передать бумагу Константину Евмененко. Мужчина обещал отправить документ некоему высокопоставленному чиновнику. После этого расписка сжигалась на глазах у Зорина.В ходе оперативных мероприятий Зорин заявил надзорным структурам, что подписал расписку не своей подписью.

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Фото и видео: ЦОС ФСБ

Теги: игорь зорин, крым, мэр, покушение на убийство, фсб, ялта
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Терроризм, Новости России,

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