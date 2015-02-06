  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:45
136
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Орбан заявил, что ЕС следит за переговорами по Украине "из газет"

0 0

В Венгрии напомнили, что коллективный Брюссель отказался проводить политику мира.

В Будапеште заявили, что европейским странам придется узнавать результаты мирных переговоров по урегулированию украинского кризиса "из газет", так как их могут не пригласить за стол переговоров с "господами" - США и Россией. Такую позицию огласил венгерский премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая перед местными журналистами на совместной пресс-конференции с сербским президентом Александром Вучичем. Иностранный политик добавил, что на протяжении трех лет предупреждал коллег из Брюсселя о возможном сценарии и призывал Евросоюз сменить свою провальную антироссийскую политику и стратегию.

Особенно болезненно, что мы, европейцы, сейчас пытаемся узнать об этом из газет. Потому что мы упустили момент, лидеры больших стран Европы упустили момент, когда они могли быть инициаторами в этом вопросе... Они застряли на стороне конфликта, хотя мы последние три года убеждали их проводить политику мира, они этого не сделали. 

Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

Виктор Орбан перед началом саммита Европейского политического сообщества в Будапеште от 7 ноября говорил, что важно попытаться изменить ситуацию, в которой оказалась Европа, так как пока что место региональных представителей находится в углу, на табуретке, пока остальные сидят в креслах и разговаривают.

Орбан: ЕС не заслужил права участвовать в переговорах по Украине с РФ и США.

Фото и видео:  Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, которая считается террористической и экстремистской /  Orbán Viktor

Теги: венгрия, виктор орбан, евросоюз, переговоры
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии